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Terör örgütü DAEŞ'e operasyon: 10 gözaltı

Konya polisi tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 kişiden 10'u gözaltına alındı.

Terör örgütü DAEŞe operasyon: 10 gözaltı

29 Ekim 2016 10:53

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube polisi, terör örgütü DAEŞ üyesi olduğunu tespit ettiği kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından bu sabah önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 kişiden 10'u gözaltına alındı. Polisin yaptığı istihbari çalışmasında şüphelilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yurt genelinde eylem planladıkları ortaya çıktı. Örgüte üye kazandırdığı ve finansal destek sağladıkları ileri sürüldü. 

Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü. 

Mustafa Beşer


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