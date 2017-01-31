Bolu’nun Paşaköy Mahallesi’nde bulunan bir daireye geçtiğimiz yıl özel harekat polislerinin düzenlediği terör operasyonunda iki terörist ölü ele geçirilmişti. Düzenlenen operasyonun ardından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın’ın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 9 kişinin bugün karar duruşması görüldü. Sanıkların katılmadığı duruşmada, avukatların savunmalarının ardından karar veren mahkeme heyeti, HDP İl Başkanı Özgür Günaydın, Giyaseddin Ö, Mazlum E., Bilal T. ve Ahmet Y.’ye ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçunu sabit görerek 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkemede diğer sanıklar için ise beraat kararı çıktı.

Faruk Çidem

