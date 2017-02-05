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Terör örgütü DEAŞ’a 28 ilde eş zamanlı operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ’a yönelik 28 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 690 kişinin yakalanarak haklarında adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Terör örgütü DEAŞa 28 ilde eş zamanlı operasyon

05 Şubat 2017 18:29

Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ’a yönelik 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, son günlerde Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı akabinde DEAŞ terör örgütünün sansasyonel eylemler arayışında olduğu, kadro teminine yönelik propaganda faaliyetlerine hız verdiği ve özellikle yayın organlarında Türkiye’yi nerede ise en önemli eylem hedefi olarak belirlediğinin takip edilmekte olduğu bildirildi.

Bu kapsamda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen kişi ve gruplara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde uzun süredir sürdürülen planlı operasyonel çalışmalar neticesinde; 5 Şubat 2017 günü ülke genelinde 28 ilde eş zamanlı olarak başlatılan çalışmalarda 690 kişinin yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandığı kaydedildi. Yakalanan şahıslarla çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve 355 fişeğin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün bundan sonrada ülke bütünlüğüne ve vatandaşların huzuruna yönelen her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini aralıksız ve kararlılıkla devam ettireceğinin altı çizildi.
Yakalanan şüpheliler ve yakalandığı iller şu şekilde; Adana 25, Adıyaman 10, Ankara 62, Antalya 13, Aydın 8, Bingöl 9, Bursa 46, Çorum 17, Diyarbakır 4, Elazığ 12, Eskişehir 9, Gaziantep 45, Hatay 38, Isparta 10, İstanbul 18, İzmir, 9, Kahramanmaraş 155, Kastamonu 12, Kilis 4, Kocaeli 10, Konya 41, Malatya 2, Mersin 6, Sakarya 10, Samsun 12, Şanlıurfa 14, Van 9, Yalova 80. 

Uğur Kan Yüksek 

Etiketler: 28 il, eş zamanlı operasyon, Terör örgütü DEAŞ


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