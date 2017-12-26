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Terör örgütü DHKP/C üyesi 7 kişi tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına 12 kişiden 7'si tutuklandı.

Terör örgütü DHKP/C üyesi 7 kişi tutuklandı

26 Aralık 2017 16:12

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da çeşitli olaylara adı karışan terör örgütü DHKP/C'nin bir hücresine operasyon düzenlemiş, çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Geri kalan 5 zanlı "adli kontrol şartı" ile salıverildi.

Sadık Kahraman

Etiketler: DHKP/C

 

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