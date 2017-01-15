Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Terör örgütü PKK Peşmerge sözcüsünü kaçırdı

Terör örgütü PKK Peşmerge sözcüsünü kaçırdı

Terör örgütü PKK mensupları Erbil'de Peşmerge Güçleri 7'nci Tugay Sözcüsü Ali Wısu'yu kaçırdı.

Terör örgütü PKK Peşmerge sözcüsünü kaçırdı

15 Ocak 2017 00:28

Güvenlik güçlerinden edinilen bilgilere göre olay, Erbil kentinin Zargeli köyünde meydana geldi. Bu sabah saatlerinden itibaren irtibatın kesildiği sözcü Ali Wısu’nun terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasının ardından güvenlik güçleri acil olarak toplantı yaptı. İHA muhabirine açıklama yapan Peşmerge Güçleri 7'nci Tugayı Komutanı Tümgeneral Behram Arif Yasin, teröristlerin bu sabah 11.00 sıralarında Werte nahiyesine bağlı Zargeli köyünde Ali Wısu'yu alıkoyduklarını belirtti. Tümgeneral Behram,“Ali Wısu'nun serbest bırakılması için terör örgütü PKK ile görüştük. PKK, onu serbest bırakmak istemiyor. Eğer yarına kadar serbest bırakmazlarsa tavrımızı koyacağız" dedi.

Terör örgütü PKK mensuplarının sözcü Ali Wısu’yu bırakmaması durumunda ise Peşmerge Güçlerince operasyon yapılacağı ileri sürüldü. 

Burak Emek

Etiketler: Erbil Peşmerge Güçleri Tugay Sözcüsü Ali Wısu, kaçırdı, Terör örgütü PKK


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç