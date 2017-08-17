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Terör örgütü PKK'nın haraç çetesine 4 tutuklama

İstanbul'da esnaf ve pazarcılardan zorla para toplayarak elde ettikleri geliri terör örgütü PKK'ya aktaran örgüt üyesi 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Terör örgütü PKKnın haraç çetesine 4 tutuklama

17 Ağustos 2017 20:06

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'da bulunan yaş sebze ve meyve halindeki esnaf ve pazarcılardan zorla para toplayarak elde ettikleri geliri terör örgütü PKK'ya aktaran, aynı hedef doğrultusunda örgütün Suriye kolu olarak bilinen PYD/YPG'nin eylem alanı Ayn el-Arab'a (Konani) eleman devşiren kişilere yönelik 11 Ağustos Cuma günü operasyon düzenlemişti. Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Daha önce de PKK propagandası yapmak suçundan sabıkalı olan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan biri "adli kontrol" hükümlerine göre salıverilirken, 1 şüpheli şahsın ise savcılık talimatıyla emniyette serbest bırakıldığı öğrenildi. 


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