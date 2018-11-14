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Terör örgütü PKK/PYD'de iç hesaplaşma: 2 terörist infaz edildi

Terör örgütü PKK/PYD'de iç hesaplaşma: 2 terörist infaz edildi
Terör örgütü PKK/PYD'de iç hesaplaşma: 2 terörist infaz edildi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Rasulayn kentinde 2 PKK/PYD’li terörist infaz edildi.

Terör örgütünün infazları ABD'nin PKK elebaşlarının başına koyduğu para ödülü nedeniyle yaşanan çözülmelere engel olmak için gerçekleştirdiği iddia edildi. 

Yerel kaynaklardan edinen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar'a komşu olan Rasulayn kentine bağlı Tel Arkam köyünde iki terörist infaz edildi. Rasulayn - Telabyad karayolunda kontrolü sağladıkları öğrenilen teröristlerin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürüldükleri belirtildi.

Teröristlerin neden öldürüldükleri kesinlik kazanmazken yerel kaynaklar bir iç hesaplaşma sonucu infazların gerçekleştirildiğini belirtti. İddiaya göre ABD'nin terör örgütü PKK'nın elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın başına koyduğu para ödülünün örgüt içerisinde farklı seslerin çıkmasına neden olduğu ve örgütteki çözülmelerin önüne geçmek için infazların gerçekleştirildiği belirtildi. Yerel kaynaklar, önümüzdeki günlerde yeni infazların da gelebileceğini dile getirdi.

Şinasi İnan  

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