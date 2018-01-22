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Terör örgütü PKK/PYD'nin taciz ateşine sert karşılık

Ceylanpınar-Suriye sınırında nöbet tutan askerlere terör örgütü PKK/PYD tarafından açılan ateşe karşılık verilerek, örgütün mevzileri ateş altına alındı.

Terör örgütü PKK/PYDnin taciz ateşine sert karşılık

22 Ocak 2018 15:32

Ceylanpınar-Suriye sınırında görev yapan askerlere PKK/PYD terör örgütü tarafından taciz ateşi açıldı. Açılan taciz ateşi sonrasında aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu güvenlik güçleri. terör örgütünün mevzilerini ateş altına aldı. Çatışma kısa süreli paniğe neden oldu. Belediye hoparlöründen yapılan anonsta, sınır hattında oturan vatandaşların gerekmedikçe sokağa çıkmamaları istendi. İlerleyen saatlerde Rasulayn’da bulunan PKK/PYD mevzilerine fırtına obüsleri ile 2 defa atış yapıldı.

Uğur Kuş

 

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