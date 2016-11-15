Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde merkez Oğuldere Köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir adet sığınağın ele geçirildiği bildirildi. 1 adet saç soba, 2 çift mekap ayakkabı, 5 adet çay bardağı, 5 kilogram çay, adet demlik, 3 kilogram makarna, 1 adet puşi, 10 metre şeffaf naylon ve 5 metre meyaz renkli bez ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Yılmaz Atar