Diğer
Kategoriler

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçe kırsalında terör örgütüne yönelik düzenlenen Bayrak-37 Şehit Jandarma Üstçavuş Hüseyin Gümüş Operasyonu kapsamında yapılan çalışmalarda terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen 9 ayrı sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ile teröristler tarafından eylemlerde kullanılan çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Terör örgütü PKKya büyük darbe

14 Ocak 2017 11:13
Terör örgütü PKK'ya büyük darbe - Tıkla İzle

 Operasyonda biri silahlı terör örgütü üyesi, 3 terör örgütü işbirlikçisi ile 1 kasten adam öldürmek suçundan aranan şahıs olmak üzere toplam 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Lice ve Hani ilçe kırsalında icra edilen operasyonun başarı ile tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Hani ve Lice ilçeleri arasında kalan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla, 11 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 18.00’dan itibaren başlayan Bayrak-37 Şehit Jandarma Üstçavuş Hüseyin Gümüş Operasyonu 13 Ocak 2017 Cuma gecesi başarıyla tamamlanmıştır" denildi.

Operasyonda 28 noktada arama yapıldı
Açıklamada, icra edilen operasyon kapsamında cumhuriyet başsavcılığından alınan adli arama kararına istinaden toplamda 28 ev ve eklentilerinde arama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi. Diyarbakır Valiliğinin açıklamasında, "Biri silahlı terör örgütüne üye olmaktan arama kaydı olan 3 bölücü terör örgütü işbirlikçisi ile kasten adam öldürme suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 9 ayrı sığınak içerisinde, 18 kilogram kubar esrar maddesi, 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 2 adet leşker kıyafeti, yaklaşık 450 kilogram muhtelif yiyecek maddesi, sığınak yapımında kullanılan muhtelif malzemeler, çok sayıda mutfak malzemesi ile tıbbi malzemeler ele geçirilmiştir. Ayrıca 2 ayrı jelikan bidon içerisine yerleştirilmiş yaklaşık 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış EYP düzeneği ile araziye gömülü jelikan bidon içerisinde EYP yapımında kullanılan 20 kilogram toz gübre, 50 kilogram amonyum nitrat, bin 100 adet torpil olarak isimlendirilen patlayıcı madde, 25 adet EYP yapımında kullanılan içi boş dökme demir, 34 adet büyük pil, 20 adet küçük pil ile muhtelif malzeme ele geçirilerek cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara her türlü hava ve iklim şartlarında artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. 

Etiketler: darbe, pkk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç