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Terör örgütü PKK’ya eleman temin eden 2 kişi tutuklandı

Batman’da PKK terör örgütünün kırsal yapılanmasına eleman temin eden 2 kişi tutuklandı.

Terör örgütü PKKya eleman temin eden 2 kişi tutuklandı

02 Kasım 2017 23:43

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bölücü terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına eleman temin eden bir şahıs ve ele geçirilen örgütsel dokümanlarda ismi ve kod adı geçen bir şahıs olmak üzere toplam 2 şahıs yapılan operasyon neticesi yakalanmış, 2 şahıs çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi. 

Mehmet Şükrü Yıldırım
 

 

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