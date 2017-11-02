Terör örgütü PKK’ya eleman temin eden 2 kişi tutuklandı

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bölücü terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına eleman temin eden bir şahıs ve ele geçirilen örgütsel dokümanlarda ismi ve kod adı geçen bir şahıs olmak üzere toplam 2 şahıs yapılan operasyon neticesi yakalanmış, 2 şahıs çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

Mehmet Şükrü Yıldırım

