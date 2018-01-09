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Terör örgütü PKK'ya operasyon: 9 gözaltı

Adana’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKKya operasyon: 9 gözaltı

09 Ocak 2018 06:59

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK’ya yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen 10 adrese özel harekat timlerinin desteği ile baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda, zanlıların evleri didik didik arandı. Düzenlenen operasyonda PKK’nıın dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Etiketler: adana, operasyon, pkk

 

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