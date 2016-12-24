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Terör örgütü PKK’ya para toplayan 7 kişi tutuklandı

Batman merkezli Ağrı, Van, Mardin ve Şırnak'ta yürütülen operasyonda terör örgütü PKK adına iş adamlarından haraç toplayan ve gözaltına alınan 12 kişiden 7’si tutuklandı


24 Aralık 2016 11:17

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, iş adamlarından tehdit ve şantajla terör örgütüne eleman, erzak, malzeme, silah ve mühimmat temininde bulundukları gerekçesiyle 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekipleri Batman merkezli Ağrı, Van, Mardin ve Şırnak'ta 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 12 kişi işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 12 zanlıdan 7’si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 kişi serbest bırakıldı. 

Mehmet Şükrü Yıldırım

Etiketler: pkk'ya yardım


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