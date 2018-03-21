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Terör örgütü PKK’ya uyuşturucu darbesi

PKK’nın zehir ticaretini yönettiği Afrin’de, uyuşturucu imalathaneleri ve sevkiyatının yapıldığı tüneller yerle bir edildi.

Terör örgütü PKKya uyuşturucu darbesi

21 Mart 2018 08:01

Türkiye içinde uyuşturucu ağı çökertilen terör örgütü PKK’nın, Afrin’de de uyuşturucu imalathaneleri, ekim alanları ve uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tüneller Zeytin Dalı Harekâtı ile yok edildi.

Afrin, PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin bölgedeki uyuşturucu trafiğinde kritik bir istasyon olma özelliği taşıyordu. Bölgede doğrudan örgüt üyelerinin kontrolünde uyuşturucu üretim ve paketleme tesisleri bulunurken, başta Bülbül beldesi olmak üzere Afrin merkezi ve diğer yerlerdeki atölyelerde üretilen uyuşturucu maddeler kaçak yollarla dünyanın çeşitli bölgelerine servis ediliyordu. Güvenlik birimlerinden alınan bilgilere göre Afrin’de uyuşturucu için yüzlerce dönümlük hasat ve ekim alanı bulunurken, Afrin’e bağlı Bülbül, Dikmetaş, Cinderes, Raco ve Deyr Suvan bölgeleri uyuşturucu imalathanelerin en yoğun olduğu yerlerdi. PKK, 2012’den beri kontrolü altında bulundurduğu Afrin’de oluşturduğu 20 kilometrelik tünel hatları üzerinden çeşitli bölgelere silah ve uyuşturucu ticaretini yapıyordu. Ancak TSK ve ÖSO birlikleri, Zeytin Dalı Harekâtı ile uyuşturucu, terörist ve insan kaçakçılığının yapıldığı tünelleri tamamen yerle bir ederek, kirli trafiğe son verdi. Ayrıca Afrin’in birçok beldesinde bulunan uyuşturucu imalathaneleri de yok edildi. Teröristlerin hem sevkiyatını yaptığı hem de kullandığı milyonlarca hap ve zehre güvenlik güçleri tarafından el konuldu.  

BARONLARIN KONTROLÜNDEYDİ
Afrin’de PKK’ın uyuşturucu trafiğini yöneten birçok uyuşturucu baronu bulunuyordu. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu imalathanelerini yöneten Abdo Hayr, Fadıl Hezza, Abdulbasit Şeyho, Ömer Keşiş ve Mustafa Hamuş gibi isimler, uyuşturucu maddelerin Türkiye, Irak, Körfez ülkelerine ve Avrupa’ya sevkiyatından önemli bir rol oynuyordu. PKK’nın Afrin’deki sorumlularından Abdo Hayr’ın uyuşturucu tarlaları, zehir imalathaneleri ve kendisine bağlı yüzlerce teröristi bulunurken, elde ettiği kara parayla lüks içinde yaşadığı, Afrin genelinde yönettiği 8 ayrı uyuşturucu imalathanesinde 13-18 yaş arası çocukları çalıştırdığı ifade ediliyordu. Dikmetaş, Cinderes, Raco ve Deyri Suvan bölgelerinde yüzlerce dönümlük alanda uyuşturucu ekim ve hasat işlerini yürüttüğü bildirilen Hayr, klasik araç koleksiyonuyla biliniyor ve tamamı cins atlardan oluşan bir de çiftliğin sahibi olduğu belirtiliyor.

AVRUPA VE KÖRFEZ’E GİDİYORDU
PKK’nın Afrin merkezli uyuşturucu trafiğinde Avrupa’dan sonra en büyük pazar Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten oluşan Körfez pazarı oluşturuyor. Nitekim uluslararası raporlara göre, terör örgütünün bu bölgeye sevk ettiği uyuşturucudan elde ettiği gelir 600 milyon dolardan fazla. 2017 yılında yayımlanan bir uyuşturucu raporuna göre PKK, yalnızca uyuşturucu kaçakçılığından yılda 1,5 milyar dolar gelir sağlamakta ve bu gelir örgüt elemanlarının barınma ve silahlandırılmaları için kullanılmakta. Aynı rapora göre PKK, Avrupa’daki toplam uyuşturucu ticaretinin ise yüzde 80’ini elinde bulunduruyor.

Türkiye Gazetesi

 

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