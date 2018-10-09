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Terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon: 90 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon: 90 gözaltı
Terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon: 90 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen 8 ilde düzenlenen operasyonda 90 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; başlayan operasyonlarda; 8 ilde toplam 90 şahıs gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 09.10.2018 günü saat 01:00'de başlayan operasyonlarda; Diyarbakır ilinde * 80* şahıs,İstanbul ilinde 3 şahıs,Van ilinde 2 şahıs, Şırnak ilinde 1 şahıs, Şanlıurfa ilinde 1 şahıs,Batman ilinde 1 şahıs, 

Mersin ilinde 1 şahıs,Mardin ilinde 1 şahıs, olmak üzere 8 ilde toplam 90 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda yasaklı kitap, örgütsel döküman, dijital materyal ele geçirildiği belirtilerek operasyonların devam ettiği bildirildi.  

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