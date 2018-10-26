Terör örgütü propagandası yapan 3 şahıs tutuklandı

İl genelinde düğün ve benzeri etkinliklerde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasının yapıldığı ve buna ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlandığı tespit edildi. Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Verilen gözaltı kararı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlen şahıslara operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda M.M.K., İ.K. ve M.B. isimli 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslar silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

