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Terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen doktora 2,5 yıl hapis cezası

Bursa’da sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kadın doğum uzmanı doktora 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen doktora 2,5 yıl hapis cezası

18 Kasım 2016 09:36

Özel bir hastanede kadın doğum uzmanı olarak çalışan 46 yaşındaki İbrahim Ö., 1 Eylül tarihinde sosyal medya hesabından "PKK terör örgütü propagandası yapmak ve terör örgüte üye olmak" suçlarından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. İbrahim Ö.'ye Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘terör örgütü propagandası yapmak ve terör örgüte üye olmak’ suçlarından 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hakim karşısına çıkan doktor, “3 aydır cezaevindeyim. 21 yıldır da doktorum. Hiçbir örgütle alakam yoktur. Örgütlerin evinde ve yurtlarında kalmadım. Bazı paylaşımlar bana aittir. Bazılarını ise hatırlamıyorum. İş yerimdeki ve telefonumda sosyal medya hesabıma şifre istemeden giriliyor. Bazen ameliyatlara giriyorum ve uzun sürüyor. O sırada personelde biri odama girip, paylaşımlar yapmış olabilir. Sosyal medyadan yaptığım paylaşımlar başkalarının gönderdiği haberlerdir” dedi.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından İbrahim Ö.'ye, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İbrahim Ö., örgüt üyeliğinden ise hakkında bir delil olmadığı için beraat etti. Yargıtay kararı onarsa tahliye edilen doktor, hapis cezasını çekecek. 

Ahmet Faruk Çabuk
 

Etiketler: doktor


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