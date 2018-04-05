Terör örgütü üyeliğinden yakalanan şüpheli taksi durağı işletmeci çıktı

Polis kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü MKP’nin şehirlerdeki silahlı yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda M.B. ve H.U.B. adlı 2 şüpheli silah ve örgütsel dokümanlarla birlikte yakalanmıştı.

Güvenlik güçlerince örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, MKP’li teröristler için örgütsel eylemlerde kullanılmak üzere silah temin ettiği gerekçesiyle yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken, operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 4 Nisan’da Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan 3 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve emniyette sorguya alınan şüphelilerden M.B.’nin, ikamet ettiği ilçede taksi durağı ve kafeterya işletmeciliği yaptığı ortaya çıktı. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yakalanan aynı zanlının, örgüt adına silahlı eylemlerde kullanılmak üzere silah temin ettiği tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, Terörle Mücadele polisinin konuyla ilgili operasyonları devam ediyor.

Sadık Kahraman