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Terör örgütünden son taktik! Ambulansları çalıp...

Terör örgütü DEAŞ’ın çalıntı ambulanslardan ‘intihar botları’ yaptığı belirlendi. Irak’ın en büyük ikinci kenti olan Musul’da intihar eylemi gerçekleştirecek DEAŞ’lılar için bomba tekneler yapılan bir fabrika keşfedildi.

Terör örgütünden son taktik! Ambulansları çalıp...

03 Mayıs 2017 15:24

Terör örgütü DEAŞ’ın bomba yüklü teknelerle düzinelerce insanı öldürmeyi hedeflediği ortayaçıktı.

Geçen ayın başlarında Musul’un batısının yarısını geri almayı başaran Irak güçleri için terör örgütü ölüm botları hazırlıyor.

Irak’ın en büyük ikinci kenti olan Musul’da Irak askeri güçleri buldukları fabrikada ölüm botlarını da ele geçirdi.

Söz konusu fabrikada çalıntı ambulanslar tekneye dönüştürülüyor. Teknelere yüklenen bombalarla nehirlerden yapılacak intihar saldırıları planlanıyordu.

Söz konusu ambulanslardan dönüştürülen botlarda su geçirmez malzemeler kullanıldığı, ambulansların parçalanarak tavanının botun zemini haline dönüştürüldüğü görüldü.

Kaynak: Milliyet gazetesi 

Etiketler: ışi


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