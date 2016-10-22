Diğer
Kategoriler

Terör örgütüne büyük darbe!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari Dağ ve Komd.Tug.K.lığı'nca çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen silahlar arasında ABD ve İngiltere tarafından en çok kullanılan silahlar arasında yer alan M4A1'in bulunması dikkat çekti.

Terör örgütüne büyük darbe!

22 Ekim 2016 12:49

TSK'dan yapılan açıklamada, 22 Ekim 2016 tarihinde Yüksekova Dilekli Hisardağı bölgesinde Dağ ve Komd.Tug.K.lığı'nca ele geçirilen silah ve malzemeler ise şöyle sıralandı:

"7 Kalaşnikof, 2 PKMS Rus yapısı makineli tüfek, 2 havan, 2 Dragunov, 1 M4A1, 1 RPG-7, 26 adet anti-tank, 1 adet delici, 1 adet spiral, 50 adet 60 mm ilk havan mühimmatı, 4 adet gaz maskesi, 8 adet filtre, 68 adet el bombası, 5 adet tüp, 1 adet çanak anten, 2 adet telsiz, muhtelif yiyecek, 1 adet kıyma çekme makinası, 1 adet video kamera, örgütsel doküman, 3 adet şemsiye, 1 adet testere, 50 adet sevk fişeği, 26 adet Kalaşnikof şarjör, 4 adet HK-33 şarjör, 10 adet Dragunov şarjör, 1 adet doçka sehpası, 1 adet elektrikli fırın."
Askeri kaynaklar, terör örgütünden ele geçirilen M4A1 silahına da dikkat çekerek M16'nın otomatik ateş modunda kabzasının çok ısınıp elde tutulamayacak hale gelmesi gibi bazı teknik sorunların Amerika Birleşik Devletlerini başka bir tüfek arayışına ittiğini, böylece M4 Karabinanın ortaya çıktığını vurguladı. Yarı otomatik olduğundan bir kez daha geliştirildiği ve tam otomatik hale getirildiği belirtilerek şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere) en çok kullanılan tüfeklerden biri olduğuna dikkat çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Özel Kuvvetler, Sualtı Savunma, Sualtı Taarruz, Polis Özel Harekat birimlerince kullanıldığı da bildirildi.  

Etiketler: silah, Türk Silahlı Kuvvetleri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!