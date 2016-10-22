TSK'dan yapılan açıklamada, 22 Ekim 2016 tarihinde Yüksekova Dilekli Hisardağı bölgesinde Dağ ve Komd.Tug.K.lığı'nca ele geçirilen silah ve malzemeler ise şöyle sıralandı:

"7 Kalaşnikof, 2 PKMS Rus yapısı makineli tüfek, 2 havan, 2 Dragunov, 1 M4A1, 1 RPG-7, 26 adet anti-tank, 1 adet delici, 1 adet spiral, 50 adet 60 mm ilk havan mühimmatı, 4 adet gaz maskesi, 8 adet filtre, 68 adet el bombası, 5 adet tüp, 1 adet çanak anten, 2 adet telsiz, muhtelif yiyecek, 1 adet kıyma çekme makinası, 1 adet video kamera, örgütsel doküman, 3 adet şemsiye, 1 adet testere, 50 adet sevk fişeği, 26 adet Kalaşnikof şarjör, 4 adet HK-33 şarjör, 10 adet Dragunov şarjör, 1 adet doçka sehpası, 1 adet elektrikli fırın."

Askeri kaynaklar, terör örgütünden ele geçirilen M4A1 silahına da dikkat çekerek M16'nın otomatik ateş modunda kabzasının çok ısınıp elde tutulamayacak hale gelmesi gibi bazı teknik sorunların Amerika Birleşik Devletlerini başka bir tüfek arayışına ittiğini, böylece M4 Karabinanın ortaya çıktığını vurguladı. Yarı otomatik olduğundan bir kez daha geliştirildiği ve tam otomatik hale getirildiği belirtilerek şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere) en çok kullanılan tüfeklerden biri olduğuna dikkat çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Özel Kuvvetler, Sualtı Savunma, Sualtı Taarruz, Polis Özel Harekat birimlerince kullanıldığı da bildirildi.