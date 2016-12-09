TSK’dan yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı emrinde Bitlis’in merkez ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Sehi Ormanları bölgesinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kış hazırlıklarını sekteye uğratmak, muhtemel barınak ve sığınaklarını bulup imha etmek maksadıyla, Tatvan 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı, Batman Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı, Bitlis Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı ve Siirt Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı unsurlarınca 7-8 Aralık tarihleri arasında icra edilen Şehit Topçu Teğmen Cemal Tepeli-3 Operasyonu kapsamında 1 adet basma düzenekli EYP ile 22 adet sığınak ve sığınak içlerinde çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi bulunduğu kaydedildi. Ele geçirilen malzemeler ise şöyle açıklandı:

"6 adet tuzaklanmış büyük tüp, 5 adet ateşleme düzeneği, 1 adet 5 kg’lık plastik bidon içerinde EYP yapımında kullanılmak üzere ateşleme düzeneği bulunmayan amonyum nitrat, EYP yapımında kullanılan amonyum nitrat ve kablo, 2 adet büyük tüp, 4 adet 105 amper parçalanmış akü, 250 kg amonyum nitrat (2 tonluk su deposu içinde), 50 adet havai fişek, 1 adet Rus yapımı, eski ve paslı el bombası, bol miktarda yaşam ve giyim malzemesi."

ŞEHİT JANDARMA ÜSTEĞMEN RAHİM ÇELİK-206 OPERASYONU

Muş Jandarma İl Komutanlığınca düzenlenen Şehit Jandarma Üsteğmen Rahim Çelik-206 Operasyonu kapsamında 2 adet sığınak ve sığınak içlerinde muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, Muş İl Jandarma Komutanlığınca 6-7 Aralık tarihleri arasında icra edilen Şehit Jandarma Üsteğmen Rahim Çelik-206 Operasyonu kapsamında, Muş Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı unsurları tarafından yapılan arama/tarama faaliyeti sırasında 2 adet sığınak ve sığınak içlerinde muhtelif miktarda yaşam malzemesi bulundu. Ele geçirilen malzeme listesi şu şekilde açıklandı:

“9 adet boş piknik tüpü, 8 adet dolu 12 kilogramlık mutfak tüpü (1 adedi dolu), 2 adet akü, çok sayıda büyük boy pil ve örgütsel doküman.”