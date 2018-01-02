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Terör örgütüne nefes almak yok

Tunceli'de Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan-2 Operasyonu’nun düzenlendiği mağara ve sığınaklarda çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Terör örgütüne nefes almak yok

02 Ocak 2018 23:15

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli'de 51'inci Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, Elazığ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve Elazığ Kovancılar JÖH Tabur Komutanlığı unsurlarının katılımıyla 27-28 Aralık 2017 tarihlerinde Hozat/Tanzi Deresi bölgesinde "Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan-2 Operasyonu” icra edilmiştir" denildi.
Açıklamada, operasyonda mağara ve sığınaklarda önemli miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildiği belirtildi. 

Fatma Çıray
 

Etiketler: jandarma, şehit, Tunceli

 

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