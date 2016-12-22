İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılı içerisinde İzmir'de çeşitli toplumsal olaylarda PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen, ayrıca sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerinin övücü, yüceltici mahiyette paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 12 şüpheliyi belirledi. Polis ekiplerinin bugün sabah saatlerinde, İzmir'de çok sayıda adrese eş zamanlı olarak düzenlediği baskınlarda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bol miktarda örgüte ait yasaklı yayınlar ele geçirildiği bildirildi.