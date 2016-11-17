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Terör örgütünün 11 odalı sığınağından cephane çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bingöl'de kış üslenmesi hazırlığı içindeki bölücü terör örgütünün aralarında 11 odası olan bir sığınağın da olduğu 13 sığınakta yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Terör örgütünün 11 odalı sığınağından cephane çıktı

17 Kasım 2016 12:22

TSK'dan yapılan açıklamada, Kiğı 2’nci Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından Bingöl'ün Yayladere ilçesi Boğazköy bölgesinde kış üslenmesi hazırlığı içerisinde oldukları değerlendirilen teröristlerin tespit edilmesi maksadıyla icra edilen “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Lokman DarğınN-1 Operasyonu”nda 15 Kasım 2016 tarihinde yapılan arama tarama faaliyetinde toplam 13 adet sığınak (1 adedi 11 odalı), sığınaklar içerisinde çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi bulunduğu kaydedildi. Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler şöyle:

"185 adet M16 fişeği, 120 adet Bixi fişeği, 15 kg amonyum nitrat, 1 adet 2,5 litrelik kola şişesi içerisinde elektrikli fünye takılı amonyum nitrata mazot emdirilmiş şekilde elektrik verildiği an patlamaya hazır EYP, 20 adet EYP kullanımına hazır pil bloğu,1 adet güneş paneli, 1 adet el dürbünü, 3 adet 12 litrelik tüp, 1 adet 24 V akümülatör, 750 litre boş su deposu plastik, 55 litre mazot, 3 adet 12 V. akü, önemli miktarda gıda ve yaşam malzemesi."  


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