Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Terör örgütünün 2 sığınağı imha edildi

Terör örgütünün 2 sığınağı imha edildi

Muş'ta güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınak bulunarak imha edildi.

Terör örgütünün 2 sığınağı imha edildi

08 Aralık 2016 18:12

Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı birliklerince 6-7 Aralık 2016 tarihlerinde merkeze bağlı Kayalısu köyü, Buğdaylı Mahallesi, Dalakulig Mahallesi, Navro Tepe ve Büyükler Mahallesi arasında kalan bölgede 'Şehit Jandarma Üsteğmen Rahmi Çelik-206' operasyonu yapıldığı belirtildi. Operasyonda PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait bir tanesi 4 odalı, bir tanesi de 2 odalı olmak üzere 2 adet sığınak bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Bu sığınaklarda 9 adet boş piknik tüpü, 8 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü (1 adeti dolu), 2 adet akü, çok sayıda büyük boy pil ile yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikata başlanılmış olup, ele geçirilen malzemeler yerinde imha edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terör ve teröristlerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. 

Nejdet Armağan

Etiketler: Muş, sığınak, terör örgütü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç