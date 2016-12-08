Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı birliklerince 6-7 Aralık 2016 tarihlerinde merkeze bağlı Kayalısu köyü, Buğdaylı Mahallesi, Dalakulig Mahallesi, Navro Tepe ve Büyükler Mahallesi arasında kalan bölgede 'Şehit Jandarma Üsteğmen Rahmi Çelik-206' operasyonu yapıldığı belirtildi. Operasyonda PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait bir tanesi 4 odalı, bir tanesi de 2 odalı olmak üzere 2 adet sığınak bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Bu sığınaklarda 9 adet boş piknik tüpü, 8 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü (1 adeti dolu), 2 adet akü, çok sayıda büyük boy pil ile yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikata başlanılmış olup, ele geçirilen malzemeler yerinde imha edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terör ve teröristlerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Nejdet Armağan