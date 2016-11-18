Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Hazro İlçe Jandarma Komutanlığınca uzun süredir yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Hazro ilçesi Meşebağları ile Gözebaşı köyleri dağlık ve ormanlık alanlarında bölücü terör örgütünün finans kaynağı olan yasa dışı uyuşturucu madde ekim alanlarını imha etmek, imal edilmiş uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında Hazro ilçesi Meşebağları ile Gözebaşı köyleri arasında bulunan bir mağaranın içerisinde gizlenmiş vaziyette 96 adet naylon torba içerisine konulmuş yaklaşık 1 ton 877 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi.