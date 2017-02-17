Diğer
Kategoriler

Terör örgütünün finansal kaynağına operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Son bir hafta içerisinde bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlarla ilgili açıklamada bulundu.

Terör örgütünün finansal kaynağına operasyon

17 Şubat 2017 12:01

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), “Son bir hafta içerisinde bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 177 kilogram toz esrar, 51 kilogram kubar esrar, yaklaşık 126 kilogram uyuşturucu ve 160 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi” açıklamasında bulundu.
TSK, bölücü terör örgütü PKK’nın bahar ve yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak ve bölgeleri teröristlerden temizlemek amacıyla operasyonlara aralıksız devam edildiğini bildirdi. 9-16 Şubat 2017 tarihleri arasında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi, Mardin’in Ömerli, Artuklu ve Nusaybin ilçeleri, Bitlis’in Tatvan ilçesi, Diyarbakır’ın Dicle ile Hani ilçesi ve Hatay’ın Dörtyol-Amanoslar bölgesinde yapılan operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği, 26 sığınak, mağara ve barınağın kullanılmaz hale getirildiği, çok sayıda EYP, silah ve patlayıcı maddenin ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Göksu Mahallesi'nde ve Hazro ilçesi Çitlibahçe köyünde çalıntı ikiz plaka kaydı bulunan ve bölücü terör örgütü tarafından patlayıcı madde eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen 2 aracın ele geçirildiği kaydedildi.

Diğer yandan, bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 177 kilogram toz esrar, 51 kilogram kubar esrar, yaklaşık 126 kilogram uyuşturucu ve 160 bin 100 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 7 bin 138 kişinin yakalandığı ifade edildi.  

İlker Turak

Etiketler: terör örgütü, tsk, uyuşturucu, uyuşturucu üretimi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!