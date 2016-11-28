Vali Cüneyit Orhan Toprak, beraberindeki Emniyet Müdürü M. Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Gökgöz ile bir açıklama yaptı. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, güvenlik güçlerinin terör örgütüne karşı amansız bir mücadele yürüttüğünü söyledi. Vali Toprak, “Silahlı mücadelenin yanında ekonomik boyutuyla da çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda aldığımız istihbaratlar üzerine jandarma ve emniyet birimlerimiz tarafından çok büyük çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. 25 Kasım tarihinde jandarma ekiplerimiz tarafından Yüksekova bölgesinde çok büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Burada yaklaşık 4,5 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi. 26 Kasım’da ise merkeze bağlı bölgelerde yapılan operasyonlarda da yaklaşık 1,5 milyon civarında kaçak sigara ele geçirildi. Bunların toplam değeri 30 milyon TL. Terör örgütü finansmanı için bu da büyük bir kayıptır. Ben burada emniyet ve jandarma ekiplerini tebrik ediyorum. Çalışmalarımız aynı kararlılık ve hızla devam ediyor” dedi.