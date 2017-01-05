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Terör örgütünün sığınakları yerle bir edildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde PKK’lı teröristlere yönelik operasyonlarda tespit edilen sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.

Terör örgütünün sığınakları yerle bir edildi

05 Ocak 2017 23:09

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Bölge Komutanlığı birliklerince Tatvan’a bağlı Örenlik Mahallesi ve Çavuşlar bölgesinde 3-4 Ocak tarihlerinde "Şehit Piyade Uzman Çavuş Ethem Hacımahmutoğlu-39 ile Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hasan Hüseyin Gül-9" kış operasyonlarının gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyon bölgelerinde yapılan arazi taramasında farklı noktalarda bulunan sığınakların kullanılmaz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.


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