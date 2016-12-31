TSK'dan yapılan açıklamada, El Bab'a düzenlenen hava harekatında DEAŞ terör örgütünün sözde emirlerinden Ebu Ensari'nin öldürüldüğü kaydedildi. Bir gün önceki hava taarruzları sırasında da sözde emirlerden Ubu Husen (Hüseyin) Tunisi öldürülmüştü.