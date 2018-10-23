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Terör örgütünün sözde İsveç yöneticisi Diyarbakır'da yakalandı

Terör örgütünün sözde İsveç yöneticisi Diyarbakır'da yakalandı
Terör örgütünün sözde İsveç yöneticisi Diyarbakır'da yakalandı

Terör örgütü PKK’nın sözde İsveç’teki oluşumlarında yönetici konumunda olduğu tespit edilen ve gizli görüşmeler yapmak için Diyarbakır’a gelen H.B. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Bölge Başkanlığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen müşterek çalışmalar neticesinde İsveç ülkesinde faaliyet gösteren, PKK/KCK Terör Örgütüne müzahir oluşumlarda yönetici pozisyonda olduğu tespit edilen ve terör örgütünün İsveç ülkesinde olan 46 yaşındaki H.B.'nin ülkemize, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı bazı gizli görüşmeler yapmak üzere geldiği ve örgütün üst yönetiminden almış olduğu talimatlarla birlikte tekrar İsveç ülkesine gideceği şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine 23.10.2018 günü ilimiz Kayapınar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

Açıklamada, “Adı geçen şahsın İsveç ülkesinde düzenlenen terör örgütüne müzahir toplantı ve gösterileri organize ederek örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenmiştir. Konu ile ilgili olarak gerekli tahkikatlar Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız ve kararlı bir biçimde, vatandaşlarımızın güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürülmeye devam edilmektedir” ifadesine yer verildi.
 

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