Diğer
Kategoriler

Terör Paris turizmini etkiledi

Terör eylemleri aşıklar şehri olarak bilinen Paris'i de etkiledi.


22 Şubat 2017 11:42

2015 yılında 47 milyon turiste ev sahipliği yapan Paris, 2016 yılını yüzde 4,7 oranında düşüşle kapattı. Turizm ve Otelciler Birliği, yaşanan düşüşteki en büyük etkenin terör eylemleri olduğunu, Paris'i tercih edenlerin güvenlik gerekçesiyle gelmediklerini belirlediklerini açıkladı. Birlik, lüks otel fiyatlarında indirimlere ve cazip kampanyalara rağmen kaybı önleyemediklerini duyurdu. 

Yabancı turistler bakımından yüzde 9'luk bir düşüş yaşayan Paris'te yüzde 41 oranıyla Japon, yüzde 28 ile Rus, yüzde 26 ile İtalyan, yüzde 22 ile Çinli, yüzde 5 ile ABD'li turistlerin sayısında düşüş yaşandı. 2016 yılındaki kaybın daha yüksek olduğu ancak Noel tatilinin yıl boyunca yaşanılan hızlı gerilemeyi durdurduğu belirtildi.
13 Kasım 2015 tarihinde Paris'te meydana gelen terör eyleminde 130 kişi hayatını kaybetmişti. 

Mehmet Koca

Etiketler: Paris, terör, turizm


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!