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Terör propagandası yapan asker gözaltına alındı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında görevli asker, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

Terör propagandası yapan asker gözaltına alındı

23 Ocak 2018 11:07

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olup Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında Er olarak görev yapan M.S., isimli asker, kendi sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan asker, jandarma karakolunda tamamlanan ifadesinin ardından jandarma ekiplerince Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Elleri kelepçelenen ve ‘Pişman mısınız’ sorularını yanıtsız bırakan asker, adliyedeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılacak.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

Cihan Kizir
 

 

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