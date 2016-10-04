Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zabıt katibinin yarın savcılığa sevkedileceği öğrenildi. Öte yandan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz cuma günü gözaltına alınan ve 3 gündür sorgusu yapılan İznikli işadamı Abdullah Ö. akşam çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ö’nün her iki ofisinde de 1’er dolar bulunmuştu. Aynı saatlerde yargılanan ve akar yakıt istasyonlarında ki oto yıkamatikleri patlatarak toplam bin TL turtarında bozuk 1 lira çalan zanlılardan F.K tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.K ise serbest bırakıldı.