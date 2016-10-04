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Terör propagandası yapan katip gözaltına alındı

İznik Emniyet Müdürlüğü TEM şubesi ekipleri, İznik adliyesinde zabıt katibi olan S.K’yi PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.


04 Ekim 2016 07:51

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zabıt katibinin yarın savcılığa sevkedileceği öğrenildi. Öte yandan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz cuma günü gözaltına alınan ve 3 gündür sorgusu yapılan İznikli işadamı Abdullah Ö. akşam çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ö’nün her iki ofisinde de 1’er dolar bulunmuştu. Aynı saatlerde yargılanan ve akar yakıt istasyonlarında ki oto yıkamatikleri patlatarak toplam bin TL turtarında bozuk 1 lira çalan zanlılardan F.K tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.K ise serbest bırakıldı.

Etiketler: FETÖ/PDY soruşturması, İznik Emniyet Müdürlüğü


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