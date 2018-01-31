Terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Solhan İlçe Jandarmaya bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada yol kontrolünde durdurulan bir araçta sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şüpheli K.T.'yi tespit etti. Bitlis'te hakkında yakalama kararı çıkartılan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan şüpheli K.T. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhammet Ali Çiftçi

