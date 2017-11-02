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Terör propagandası yapanlara operasyon: 10 gözaltı

İzmir’de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK-KCK propagandası yaptığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Terör propagandası yapanlara operasyon: 10 gözaltı

02 Kasım 2017 12:11

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK-KCK hakkında övücü paylaşımlarda bulunan, örgütün yaptığı terör saldırılarını destekleyen ve devlet büyüklerine hakaret eden bazı kişileri tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine hemen harekete geçen ekipler, Torbalı, Çeşme ve Bayındır ilçelerinde 11 kişinin yakalanması talimatı üzerine çalışma başlattı. Sabah saatlerinde söz konusu ilçelerdeki kişilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, şu ana kadar 10 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin aranmasına devam edilirken, baskında sarı-kırmızı-yeşil renkli bez parçaları, Kürdistan yazılı forma, silahlar, hafıza kartları ve cep telefonları ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan kişilerin sorguları devam ediyor.

Etiketler: İzmir, terör propagandası

 

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