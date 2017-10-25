Terör propagandasına 4 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak, terör örgütüyle işbirlik içerisinde olmak, destek vermek ve devlet büyüklerine hakaret etmek suçlamalarıyla gözaltına alınarak bu sabah adliyeye sevk edilen A.A., E.Y., F.E., K.Y., M.D., M.Ö., M.İ., M.S., R.E., S.Y., S.E. ve E.A. hakim karşısına çıktı. Zanlılardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 8’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

