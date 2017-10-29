Terör propagandasına 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir müzik grubu üyelerinin sosyal medyada terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığını, katıldıkları düğün ve organizasyonlarda ise müziklerini çaldığını belirledi. Grup üyeleri E.K., N.K., M.K. ve babaları B.K. ile A.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise uzun namlulu silah, av tüfeği ve 250 mermi bulundu. Gözaltına alınan 5 kişi sağlık kontrollerinin ardından ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.