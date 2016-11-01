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Terör saldırılarında yer alan 3 TİKKO üyesi yakalandı

Farklı illerde bombalı, molotoflu saldırı ve silahlı yaralama olaylarına karıştığı tespit edilen terör örgütü TİKKO üyesi 3 kişi, Şanlıurfa’da yakalandı.

Terör saldırılarında yer alan 3 TİKKO üyesi yakalandı

01 Kasım 2016 12:06
Terör saldırılarında yer alan 3 TİKKO üyesi yakalandı - Tıkla İzle

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceylanpınar ilçesi Gökçayır mevkisinde, terör örgütü TİKKO üyesi M.D., A.İ. ve Suriye uyruklu H.Ş.’nin yasal olmayan yollardan Suriye’ye geçmeye çalıştığını tespit etti. Gözaltına alınan ve sahte kimlik kullandıkları öğrenilen zanlıların, Ankara, İstanbul, Mersin ve Adana’da el yapımı patlayıcıyla bombalama, kamu kurum ve kuruluşları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının binalarına molotoflu saldırı, silahlı yaralama, güvenlik güçlerine taş, molotof ve havai fişekle saldırı, yol kapama, üniversite içinde stant açma, bildiri dağıtma eylemlerine karıştıkları ve yasa dışı sol örgütlere elaman temin ettikleri belirlendi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.


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