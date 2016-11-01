İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceylanpınar ilçesi Gökçayır mevkisinde, terör örgütü TİKKO üyesi M.D., A.İ. ve Suriye uyruklu H.Ş.’nin yasal olmayan yollardan Suriye’ye geçmeye çalıştığını tespit etti. Gözaltına alınan ve sahte kimlik kullandıkları öğrenilen zanlıların, Ankara, İstanbul, Mersin ve Adana’da el yapımı patlayıcıyla bombalama, kamu kurum ve kuruluşları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının binalarına molotoflu saldırı, silahlı yaralama, güvenlik güçlerine taş, molotof ve havai fişekle saldırı, yol kapama, üniversite içinde stant açma, bildiri dağıtma eylemlerine karıştıkları ve yasa dışı sol örgütlere elaman temin ettikleri belirlendi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.