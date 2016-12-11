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Terör saldırısında Bezmialem Camii de hasar gördü

Beşiktaş’ta meydana gelen bombalı terör saldırısının ardından patlamanın şiddetiyle Vodofone Arena Stadı'nın yanında bulunan Bezmialem Valide Sultan Camii’nin camları kırıldı.

Terör saldırısında Bezmialem Camii de hasar gördü

11 Aralık 2016 11:21
Terör saldırısında Bezmialem Camii de hasar gördü - Tıkla İzle

İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen bombalı terör saldırısının ardından patlamanın şiddetiyle Vodofone Arena Stadı’nın yanında bulunan Bezmialem Valide Sultan Camiinin de camları kırıldı.

Sabah saatlerinde camiye gelen belediye görevlileri ve müftülük görevlileri caminin içinde kırılan camları temizleyerek incelemelerde bulundu. Caminin özellikle 2’nci katındaki stada bakan camların tamına yakınının kırıldığı görüldü. Çalışmaların devam ettiği camiye gelen İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran bizzat incelemelerde bulundu.

İstanbul Müftüsü Yaran, incelemelerin ardından camiden ayrılırken, belediye ekipleri ve müftülük ekipleri camide temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


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