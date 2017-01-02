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Terör saldırısında hayatını kaybeden Büşra Kösa son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'ta gece kulübünde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 19 yaşındaki muhasebeci Büşra Kösa, son yolculuğuna uğurlandı.

Terör saldırısında hayatını kaybeden Büşra Kösa son yolculuğuna uğurlandı

02 Ocak 2017 14:31
Terör saldırısında hayatını kaybeden Büşra Kösa son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Arkadaşı ile birlikte yılbaşı için gittiği gece kulübünde hayatını kaybeden 19 yaşındaki Büşra Kösa için Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene genç kızın yakınları, akrabaları ve o gece birlikte olduğu arkadaşı katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından genç kızı için helallik alındı. Kösa'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Cebeci Mezarlığı'na götürüldü.
Muhasebecilik yaptığı öğrenilen Büşra Kösa'nın aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi'nde öğrenci olduğu belirtildi. Genç kızın ağabeyi Barış Kösa'nın Eylül ayında Bursa'da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüğü öğrenildi.
 

İsmail Coşkun
 


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