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Terör saldırısında ölen Lübnanlı eşini son kez görmek istedi

Beşiktaş'ta gece kulübüne yönelik terör saldırısında Lübnanlı bankacı Haykai Hanna Moussallem'in hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bankacının aynı saldırıda yaralanan eşi Mirey de Adli Tıp Kurumu'na gözyaşları içerisinde geldi.

Terör saldırısında ölen Lübnanlı eşini son kez görmek istedi

02 Ocak 2017 10:13
Terör saldırısında ölen Lübnanlı eşini son kez görmek istedi - Tıkla İzle

Yılbaşını geçirmek için Türkiye'ye gelen Lübnanlı bankacı Haykai Hanna Moussallem ve eşi Mirey de terör saldırısının hedefi oldu. Beşiktaş'taki gece kulübüne yönelik saldırıda bankacı hayatını kaybederken, eşi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi ardından hastaneden taburcu edilen Mirey Moussallem, Adli Tıp Kurumu'na koştu. Gözyaşları içerisinde topallayarak Adli Tıp Kurumu'na gelene Mirey, son kez eşini görmek istedi. Lübnanlı bankacının cenazesinin bugün ülkesine gönderilmesi bekleniyor.

Volkan Kayalar

 

Etiketler: Haykai Hanna Moussallem, reina, Reina saldırısı


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