Yılbaşını geçirmek için Türkiye'ye gelen Lübnanlı bankacı Haykai Hanna Moussallem ve eşi Mirey de terör saldırısının hedefi oldu. Beşiktaş'taki gece kulübüne yönelik saldırıda bankacı hayatını kaybederken, eşi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi ardından hastaneden taburcu edilen Mirey Moussallem, Adli Tıp Kurumu'na koştu. Gözyaşları içerisinde topallayarak Adli Tıp Kurumu'na gelene Mirey, son kez eşini görmek istedi. Lübnanlı bankacının cenazesinin bugün ülkesine gönderilmesi bekleniyor.

Volkan Kayalar



