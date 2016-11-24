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Terör saldırısında yaralanan 33 kişinin kimliği belirlendi

Adana’da valilik binası otoparkında bombalı aracın patlatılması sonucu yaralanan 33 kişinin kimliği belirlendi.

Terör saldırısında yaralanan 33 kişinin kimliği belirlendi

24 Kasım 2016 12:03

Sabah bombalı otomobilin bir kadın tarafından park edildikten kısa süre sonra patlatılması sonucu valilikte görevli bahçıvan Gökhan Aygün (25) kaldırıldığı hastanede; Göç İdaresi Müdürlüğü personeli iken OHAL Birimi'nde görevlendirilen, 2 ay önce nişanlanan Kadir Kırbaşçı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda 5’i ağır 33 kişi de yaralandı. Çukurova Devlet Hastanesi, Adana Devlet Hastanesi, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel Ortadoğu Hastanesi, Özel Adana Hastanesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Özel Metro Hastanesi ve Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralılardan bazıları taburcu edildi.

Yaralıların kimlikleri şöyle:

“Fikret Aktaç, Leyla Bozkurt, Kısmet Barut, Onur Demir, Tuncay Sağır, Turgut Atıcı, Nuray Temel, Umut Bora, Ersan Yaşkekılli, Adem Karaman, Abdulhalim Evgi, Durdu Turgut, Emine Dibek, Ertan Kılıçoğlu, Mustafa Kurtbeyli, Nihat Yavuz, Göksel Erdemir, Erkan Güveloğlu, Meryem Yıldırım, Sait Oyunlu, Cansel Akbaba, Nazik Akbaba, Orçun Diplen, Fatma Erdoğan, Aysun Otagel, Metin Oral, Zeliha Arıcı, Sevilay Kan, İlyas Aslan, Selami Aka, Hakan Şenel, Mehmet Eser Sarı ve Mustafa Demirkıran.” 


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