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Terör saldırısında yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Van-Hakkari karayolunun emniyetini sağlamak maksadıyla mayın/EYP araması yapan devriyeye teröristlerce yapılan saldırı sonucunda yaralanan Aydınlı Uzman Jandarma Çavuş Emrah Ceylan şehit oldu.

Terör saldırısında yaralanan uzman çavuş şehit oldu

06 Temmuz 2017 09:15

Bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda yaralanan Aydınlı Uzman Jandarma 4. Kademeli Çavuş Emrah Ceylan, bu gece saat 01.35 sıralarında tedavi gördüğü Van 100. Yıl Üniversitesi Hastanesinde şehit oldu. Şehidin Denizli ilinde yaşayan ailesi, acı haberi yaralanmasının ardından geldikleri hastanede aldı. Şehidin Amasya’da bulunan eşi Senem ve 11 yaşındaki oğlu Süleyman Ceylan’ın da cenaze töreni için yola çıktığı öğrenildi. 

Şehit Uzman Çavuş Emrah Ceylan’ın naaşı, Van’da düzenlenecek askeri törenin ardından askeri uçakla Denizli-Çardak Havaalanı'na getirilecek. Ailesinin yaşadığı Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi 10016. Sokak'ta helallik alınması sonrası şehidin naaşı, karayoluyla son yolculuğuna uğurlanacağı baba ocağı olan Aydın’ın Karacasu ilçesi Esençay Mahallesi'ne getirilecek. Şehit uzman çavuş ikindi namazı sonrası köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak. 

Mehmet Barlas

Etiketler: Emrah Ceylan, şehit


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