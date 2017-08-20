Terör saldırısının gerçekleştiği sokaktaki evlerin çoğu satılığa çıkarıldı

20 Ağustos 2016’da Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Beybahçe Mahallesi’nde terör örgütü DAEŞ tarafından yapılan canlı bomba saldırında çoğu çocuk 57 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen patlamada yakınlarını kaybedenlerin ailelerinin acısı ise hala taze. Aileler o sokaktan geçtiklerinde hüzünlendiklerini belirterek, burada yaşayanların çoğunun evini ya kiraya verip başka yere taşındığını, ya da evlerini satılığa çıkarıp kiraya geçtiklerini söyledi. Çocuklarının psikolojilerinin hala düzelmediğini belirten mahalleli, tek çarelerinin mahalleden ayrılmak olduğunu söyleyerek, devletin buraları satın alıp park yapmasını istediklerini belirtti.

“Bu sokaktan geçtiğimde hüzünleniyorum”

Patlamada ölen 14 yaşındaki Mahsun Nas’ın babası Naim Nas, bu sokaktan geçtiğinde acılarının tazelendiğini belirterek, “Patlamada çocuğumu kaybettim çok üzgünüz. Halen çocuklarımızın failleri yakalanmadı. Biz mahkemeye belki gideceğiz ama sanık sandalyesinde kimseyi bulamayacağız. Biz yetkililerden bu saldırıyı yapan alçakların bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyoruz. Bu coğrafyada artık insanlar ölmesin. Şu an hala evimizde çocuklarımız rahat yatamıyor. Acaba bir patlama olur mu, bizde ölebilir miyiz endişesi var. Bizimde psikolojimiz hala düzelmedi. Bu bulunduğumuz yerde kına gecesiydi çocuklar izliyordu bende evimin önünde oturmuş düğünü izliyordum. Birden bir patlama sesi geldi, önce tüp patlaması sandık. Sonra insan parçalarını gördük. Bu sokaktan geçtiğimde hep gözlerim doluyor, oğlum gözlerimin önüne geliyor. Bu sokak bana hep ölümü, gözyaşlarını hatırlatıyor” dedi.

“Bu sokaktan geçmek istemiyorum”

Patlamada hayatını kaybeden Ahmet ve Murat Kalay’ın ağabeyi Nizayi Kalay, sokaktan geçmek istemediğini belirterek, “Patlamada iki kardeşimi kaybettim. Bir üst sokakta oturuyordum. Kardeşlerimde düğünü izlemeye gitmişti. Patlamada ikisi de hayatını kaybetti. Burada kimse kalmadı herkesi evini satmak istiyor fakat kimse bu evleri almak istemiyor. Bu sokaktan geçmek istemiyorum, yolumu değiştiriyorum” diye konuştu.

Öte yandan, düğünleri kana bulanan Nurettin ve Besna Akdoğan çiftinin de evlerini sattıkları ve mahalleden ayrıldıkları belirtildi.

Patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları sabahın erken saatlerinde Yeşilkent Mezarlığı’ndaki mezarlarına giderek dua okudular.

Lider Olgun - Orhan Erkılıç