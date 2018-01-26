Terör savcılarına ‘C’ terfi

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen toplantıda, 4 önemli başlık ele alındı. Toplantıda, sunum yapan Bakan Gül, Müsteşar Menteş ile HSK Başkanvekili Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davaların bu yıl içerisinde bitirilmesi gerektiğine dair ortak görüş bildirdi. Bakan Gül, bu kapsamda Bakanlık ve HSK olarak her türlü lojistik desteğin sağlanabileceğini ifade ederek, birinci derece veya istinafta ek mahkemelerin kurulabileceği teklifinde bulundu.

Toplantıda, FETÖ soruşturmaları kapsamında şüphelilerin uzun tutukluluk süreçleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Hiç kimsenin mağdur edilmemesi, hak ihlallerinin önüne geçilmesi ve AİHM sürecinin de göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edilen toplantıda, savcıların soruşturmalarını bir an önce tamamlaması gerektiği aktarıldı. Darbe girişiminin ardından yoğun mesai harcayan terörle mücadele savcılarının terfi sistemlerine ilişkin bir düzenleme yapılması da toplantıda gündeme geldi. Buna göre, terörle mücadele savcılarının adli sistemde en üst düzey olarak nitelendirilen ‘C’ye terfi ettirileceği belirtildi.

İKİ KRİTER BELİRLENDİ

Toplantıda, ByLock’a ilişkin ise özellikle şüphelinin örgütün talimatıyla yükleyip yüklemediğinin tespit edilmesi gerektiğinin altı çizildi. “Aldatılan eşler” başlıklı yapılan sunumda, bazı şüphelilerin eşini aldatırken haberleşme aracı olarak ByLock’u örgüt talimatı olmadan yüklediği anlatıldı. Buna göre, savcıların soruşturmalarını yürütürken böyle şüpheliler hakkında itiraf, Bank Asya, HTS gibi diğer unsurlara bakılarak değerlendirme yapması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca toplantıda, FETÖ soruşturmalarında ByLock’un delil olarak nitelendirilmesine ilişkin de 2 kriter olduğuna dikkat çekildi. Kriterlerden birincisi sanığın örgütün talimatıyla ağa dahil olduğunun tespit edilmesi, ikincisi ise sanığın ByLock’u gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullandığının teknik verilerle ortaya çıkarılması. Değerlendirmede, ancak bu sayede ByLock’un sanığın örgütle bağlantısının net bir şekilde gösteren delil olacağına işaret edildi.

Türkiye Gazetesi