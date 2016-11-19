Diğer
Kategoriler

Terör Şırnak’ın tarihini de vurdu

Sokağa çıkma yasağının kısmi olarak kaldırıldığı Şırnak’ta terör, kentin tarihini de vurdu. Kent merkezinde bulunan ve yakın tarihten kalan 2 yapı yerle bir oldu. Şırnak Kültür, Turizm ve Kalkınma Derneği Başkanı Cihan Birlik, terör örgütü PKK’nın kent gibi, kentin tarihini ve geçmişini de yakıp, yıktığını kaydetti.

Terör Şırnakın tarihini de vurdu
Terör Şırnak’ın tarihini de vurdu - Foto Galeri

19 Kasım 2016 09:25
Terör Şırnak’ın tarihini de vurdu - Tıkla İzle

Terör örgütü PKK’nın hendek ve barikat politikası yüzünden ilan edilen sokağa çıkma yasağının 8 ay sonra kısmi olarak kaldırıldığı Şırnak’ta terör, kentin yakın tarihini de vurdu. İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan 360 odalı Abdurrahman Ağa Kasrı ile 100 odalı Ağayısor Kasrı hem tuzaklanan patlayıcıların infilak etmesi hem de çatışmalar yüzünden yerle bir oldu. 2 yapıdan geriye sadece moloz yığınları kaldı.

“Geçmişimizi de yıktılar”
Şırnak Kültür, Turizm ve Kalkınma Derneği Başkanı Cihan Birlik, terör örgütü PKK’nın samimiyetsizliği, huzuru hazmedememesi ve halk ile devlet arasında oluşan aidiyeti çekememesi yüzünden, kenti yakıp, yıktığı gibi çözük sürecini de yıktığını belirtti. PKK’nın bölgeye ciddi zararlar verdiğine dikkat çeken Birlik, “Milleti perişan ettiler. 8 ay boyunca burada ciddi sıkıntılar oldu. Hem hendek ve barikatlardan hem de silahlarla halka saldırıp, halkı tanımamalarından dolayı ciddi sıkıntılar oldu. Geçmişten gelen, dedelerimizden miras kalan tarihi yerlerimizi bile hazmedemediler. Tarihimizi de, geçmişimizi de yıktılar. Devletimize güveniyoruz. Bunlar onarılacak” dedi.

Şırnak’ta çözüm süreci ile birlikte sosyal yaşamın canlandığını anımsatan Birlik, “Burada yamaç paraşütleri yapılıyordu. Güçlükonak’ta rafting yapılıyordu. Batıdan insanlar gelip, diğer ilçe ve beldelerdeki tarihi yerleri geziyordu. Örgüt bunları hazmedemedi. Terör örgütü batı ile doğunun birleşmesini, birlikte hareket etmesini çekemedi” diye konuştu.

Mehmet Pişkin - Melih Yiğit 

 

Etiketler: Şırnak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!