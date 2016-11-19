Terör örgütü PKK’nın hendek ve barikat politikası yüzünden ilan edilen sokağa çıkma yasağının 8 ay sonra kısmi olarak kaldırıldığı Şırnak’ta terör, kentin yakın tarihini de vurdu. İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan 360 odalı Abdurrahman Ağa Kasrı ile 100 odalı Ağayısor Kasrı hem tuzaklanan patlayıcıların infilak etmesi hem de çatışmalar yüzünden yerle bir oldu. 2 yapıdan geriye sadece moloz yığınları kaldı.

“Geçmişimizi de yıktılar”

Şırnak Kültür, Turizm ve Kalkınma Derneği Başkanı Cihan Birlik, terör örgütü PKK’nın samimiyetsizliği, huzuru hazmedememesi ve halk ile devlet arasında oluşan aidiyeti çekememesi yüzünden, kenti yakıp, yıktığı gibi çözük sürecini de yıktığını belirtti. PKK’nın bölgeye ciddi zararlar verdiğine dikkat çeken Birlik, “Milleti perişan ettiler. 8 ay boyunca burada ciddi sıkıntılar oldu. Hem hendek ve barikatlardan hem de silahlarla halka saldırıp, halkı tanımamalarından dolayı ciddi sıkıntılar oldu. Geçmişten gelen, dedelerimizden miras kalan tarihi yerlerimizi bile hazmedemediler. Tarihimizi de, geçmişimizi de yıktılar. Devletimize güveniyoruz. Bunlar onarılacak” dedi.

Şırnak’ta çözüm süreci ile birlikte sosyal yaşamın canlandığını anımsatan Birlik, “Burada yamaç paraşütleri yapılıyordu. Güçlükonak’ta rafting yapılıyordu. Batıdan insanlar gelip, diğer ilçe ve beldelerdeki tarihi yerleri geziyordu. Örgüt bunları hazmedemedi. Terör örgütü batı ile doğunun birleşmesini, birlikte hareket etmesini çekemedi” diye konuştu.

Mehmet Pişkin - Melih Yiğit



