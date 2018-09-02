Terör temizlendi, 7 milyon TL’lik otel açıldı

Terör örgütü PKK’nın temizlendiği Cizre’de kamu ve özel yatırımlar hızla sürüyor. İlçeye eski Belediye Başkanı ve Tayan Aşireti kanaat önderlerinden Hacı Kamil Atak tarafından 7 milyon TL yatırımla 3 yıldızlı otel yaptırıldı. Nur Mahallesi İdil Caddesi üzerinde yaptırılan otel görkemli bir törenle hizmete girdi. Açılışa Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, eski Belediye Başkanı Hacı Kamil Atak ve iş adamları, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

“Yatırımların önünü açmak için ne gerekiyorsa yapacağız”

Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende konuklara yemek ikramı yapıldı. Daha sonra otelin açılış kurdelesi kesildi. Oteli gezdikten sonra açıklama yapan Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, “Bu otelimiz ile ilçemize çok güzel bir tesis kazandırıyoruz. Bu tesisin yapılmasında katkıları olanlara teşekkür ediyoruz. Cizre’miz büyük bir kent olma yolunda adım adım ilerliyor. Kayyumumuz ve aynı zamanda ilçe kaymakamımız yatırımcılarımıza gereken destekleri sunuyorlar. Bizler de hem devlet olarak hem hükümet olarak tüm yatırımlara desteğimiz sonsuz. Onların önünü açmak için gerekli olan işlemlerde ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Yeter ki Şırnaklılar, Cizreliler burada olsun. Paşamız, il emniyet müdürümüz, kayyumumuz, yatırımcımız burada ve diğer yatırımcılarımızı bekliyoruz. Demek ki burada yatırımlar burada çok güzel bir şekilde yapılabiliyor” dedi.

“Cizre’nin gelişimine katkı sağlamak için bu yatırımı yaptık”

Eski Belediye Başkanı Hacı Kamil Atak ise, “Devletin ilçede sağlamış olduğu huzur ve güven ortamından sonra bizde ilçe ekonomisine gelişimine katkıda bulunmak için elimizi taşın altına koyarak Cizre’ye bu yatırımı yaptık. Devletimizin ve hükümetimizin kararlı duruşu ile birlikte hem ilçedeki terör olayları bitti. İlçede huzur ve güven ortamı sağlandı. Huzur, güven ve istikrar ortamı ile birlikte ilçemiz de gelişmeye başladı. Bizde bu gelişmeye katkıda bulunmak amacıyla hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ilçemize bu yatırımı yaptık. Rabbim bir daha bu huzuru ve birlik beraberliği bozdurmasın” diye konuştu.

“Cizre’yi muhasır medeniyetlerin üstüne çıkarmayı hedefliyoruz”

Yatırımlara ekonomist gözüyle baktığını ifade eden AK Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan ise şunları kaydetti:

“Yatırımların varlık gösterebilmesi ve kent ekonomisinin gelişmesi serbest dolar ekonomisine bağlı. Yatırım ve girişimciye huzur ve güven ortamı gerekiyor. Bizler yaşadığımız coğrafyayı kadim şehir Cizre’yi, Şırnak’ı muhasır medeniyetlerin üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Ama bu huzur ve güven ortamı sağlanmadan doğal olarak bu yatırımlarda aksar. Ama operasyonlardan sonra Cizre o huzuru yakaladı ve yatırımlarda bir o kadar gelişti. İstikrar ortamının gelmesi ile beraber esnafların yatırımları ne kadar da arttı. İnşallah bu çerçevede biz devletimize ve hükümetimize sonuna kadar güveniyoruz. İstikrar sağlanacak, yatırımlarda artacak Cizre o hakkettiği eski köklü medeniyetine tekrardan kavuşacaktır.”

Abidin Yel

