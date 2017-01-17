Görenleri dehşete düşüren proje hakkında konuşan Prof. Dr. Kavukçu, "Amacına ulaşmıştır" dedi.

Türkiye'nin değişik illerinde ve Atatürk Üniversitesi kampüsünde bugüne kadar yaptığı birçok sanat eseri ile adından söz ettiren Prof. Dr. Mehmet Kavukçu bu kez ilginç çalışmasıyla dikkatleri üzerinde topladı. Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, kombinadan aldığı hayvan organlarını Güzel Sanatlar Fakültesi önündeki boş alanda hazırlattığı küp şeklindeki demir düzeneğe vinç yardımıyla kaldırıp askı sistemiyle yerleştirdi. Prof. Dr. Kavukçu, daha sonra geceleri hortumla su tutarak buzla giydirme yaptı.

"Teröre tepkiyi arttırmayı hedeflemektedir"

Çalışmasıyla şaşırtan, çocukları ise dehşete düşüren Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, projesiyle ilgili şunları söyledi:

"2014 yılında öküz başlarını kullanarak terör ve şiddete gösterdiğim tepkiyi 'Şiddeti Düşünmek - 2' adlı çalışmamla bir başka etki alanı oluşturarak sürdürmeyi amaçlamaktayım. Enstalasyon, demir bir konstrüksiyon içinde yer alan hayvan organlarını buz kristalleri ile kaplanarak oluşturulan etki alanı ile terör ve şiddete tepki içerikli bir çalışmadır. Şiddet algısını en güçlü göndermesi olan parçalanmış hayvan organlarını şiddeti ölümü çaresizliği en etkili dille anlatan kış ve soğuk etkisindeki bir kurguda yer alması, teröre tepkiyi arttırmayı hedeflemektedir. Bir başka anlam ilişkisinde ise, şiddetli soğuk, kış ve yerleştirilen hayvan organlarını sınırlı bir süre ömre sahip olmaları, bahara ve yeni bir yaşama taşınabilecek umut düşüncesine de göndermede bulunmalarıdır. Kış mevsiminden sonra baharın gelmesi, parçalanmış hayvan organlarının zamanla başka bir vücutta yaşam bulması, doğa dengesinde de umudun her daim var olduğunu bize göstermektedir. Bu enstalasyonun amaçlarından biri de şiddetin varlığını bizlere yansıtan, parçalanmış hayvan organları ile şiddetin nefret ettirici, yok edici, paylaşılamayan acı ve kahredici bir kötülük gibi duyguları farklı bir boyutta hissettirerek şiddet ve teröre tepkiyi arttırmaktadır."

"Terör ve şiddete karşı tepkisel bir davranış biçimine dönüşecektir"

Kavukçu, bir diğer amacının da hayvan organlarını su ile buluşturarak buzla kaplanması, terör ve şiddeti dondurmak, işlevsizleştirmek olduğunu kaydederek, "Bir anlamda insan ve doğadan dışlamak gibi anlam ilişkilerini de kurmaktır. Böylece buz tabakalarının giderek yoğunlaşması, parçalanmış organların görünmez kılınması ile terörün insan yaşamından tümüyle def edilmesi anlatılmaya çalışılmaktadır. Ülkemizi ve dünyamızı saran terör ve şiddetin, insan ve doğayı yakıp-yıkıcı bir etki ile sarmasına dikkat çekip, ulusal ve uluslararası alanlarda tepki göstermek, bilim ve sanat adamlığının yanı sıra en önemli insani bir görev olduğu bilincini güçlendirmektir. Bu çalışmamda, şiddetin etki alanında fiziksel ve ruhsal yıkım algısı ile izlekleri yüzleştirmektedir. Parçalanmış organların izleyici üzerinde bırakacağı şiddet algısı, tüm canlılar üzerinde, yani kadına şiddet, çocuğa şiddet, hayvanlara şiddet, doğaya şiddet gibi yaşatılan terör ve şiddetin bir başka anlatım dili ile yüz yüze gelerek, terör ve şiddete karşı tepkisel bir davranış biçimine dönüşecektir." şeklinde konuştu.

Doğa Alca