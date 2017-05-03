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Terör yaktı, devlet yaptı

Şırnak’ta terör örgütü PKK mensuplarını ateşe vererek yaktığı Halk Kütüphanesi, yeni binasında 25 bin kitapla hizmet vermeye başladı.

Terör yaktı, devlet yaptı

03 Mayıs 2017 14:26

Şırnak’ta, 25 Aralık 2015’te, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Kütüphanesinin bulunduğu binaya giren teröristler, kazan dairesine el yapımı patlayıcı attıktan sonra, binadaki çeşitli odalara molotof kokteylleri ile saldırmıştı. Olayda, kısa sürede alevler tüm binayı sarmış ve çıkan yangında, 4 öğrenci ile 2 personel yaralanmış, 16 bin kitap yanmıştı. Kurtarılan 20 bin kitap ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğündeki bir odada muhafaza altına alınmıştı. Kentin yeni kütüphanesi, bugün Bahçelievler Mahallesi’nde açıldı. 25 bin kitapla hizmete giren kütüphanenin açılışına, Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Tülay Aksoy Doğan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 

Açılışın ardından binayı gezen Vali Su, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Su, kütüphanenin terör örgütü mensupları tarafından yakıldığını anımsatarak, “Bugün güzel bir mekanda kütüphanemize kavuştuk. Burayı çocuklarımızın, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu kütüphane ilimize güzel hizmetler verecektir. Çocuklarımıza, gençlerimize, yavrularımıza ve vatandaşlarımıza güzel hizmetler verecektir. Çünkü her şeyin başı eğitimdir. Eğitimin önemli bir parçası da okumak. Okuyan bir toplum her zaman için kendini geliştiren bir toplumdur. Bu bakımdan burada vatandaşlarımız kendilerini geliştirecek, okuyacak, öğrenecek ve hayata çok daha güzel bakacaktır” dedi.

“1 yıl kadar hizmet veremedik”

İl Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Tülay Aksoy Doğan ise, bir yıl kadar hizmet veremediklerini anlatarak, “Kitaplarımız zarar gördü, personelimiz yaralandı. Patlamadan önce 36 bin kitabımız vardı, 16 bin kitabımız zarar gördü. Şimdi 20 bin kitabımız var. 5 bin kitap müdürlüğümüze yapılan bağışla geldi. Şuan da 25 bin kitabımız mevcut. Yeni kütüphane binamız yapılana kadar yaklaşık 2 yıl daha burada vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Kültür Bakanlığından gelen ve satın alma yolu ile gelen kitaplarımız var. Şuanda yeteri kadar kitabımız mevcut” diye konuştu.  

Melih Yiğit
 

Etiketler: devlet, terör


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